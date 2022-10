Bitwarden: ontzettend handige wachtwoordbeheerder voor telefoon en pc

Bitwarden is een ontzettend handige, gratis wachtwoordbeheerder. Geen risico meer lopen met makkelijke wachtwoorden, en daarnaast snel inloggen op al je apparaten. Maak kennis met Bitwarden en de Bitwarden app.

Bitwarden

Een wachtwoord voor die webwinkel, voor die andere webwinkel, voor Facebook, voor je mail en ook nog voor dat forum. Kies je voor gemak een makkelijk wachtwoord, dan kan dat voor grote problemen zorgen. Een wachtwoordbeheerder kan je hierbij helpen, en dit hoeft lang niet altijd veel geld te kosten. Sterker nog, Bitwarden is een ontzettend handige dienst die je niet alleen helpt op smartphone, tablet en computer, maar ook nog eens gratis is. Wat kun je allemaal met Bitwarden en waarmee maakt de dienst het leven makkelijker?

In de afgelopen maanden heb ik me toch maar gewaagd aan een wachtwoordbeheerder, omdat die in de Chrome-browser toch wel erg beperkt is. Ik kwam uit op Bitwarden, een gratis dienst die een naam hoog te houden op het gebied van de beveiliging van je inloggegevens. Omdat ik voor de werkzaamheden voor DroidApp nogal eens wissel tussen toestellen, ontdekte ik daarin gelijk al de voordelen. Ik log eenmaal in met mijn Bitwarden inloggegevens en kan vervolgens aan de slag met het inloggen bij apps, websites en meer. Geen gedoe meer dus met het opzoeken van wachtwoorden.

Je kunt de Bitwarden applicatie downloaden voor op je Android-toestel, maar ook voor iOS. Als je eenmaal bent ingelogd met je account, kun je er ook voor kiezen om de volgende keer in te loggen met biometrie, zoals je vingerafdruk. Ideaal. De applicatie zelf ziet er vrij karig en saai uit. De app zelf zul je ook niet altijd nodig hebben, omdat Android herkent dat je een wachtwoordbeheerder gebruikt, en bijvoorbeeld via het toetsenbord al de optie geeft om ergens in te loggen met behulp van Bitwarden.

Op het startscherm pronkt ‘Mijn kluis’. Hier vind je een overzicht van Login, met je inloggegevens die zijn opgeslagen. Verder kun je in deze kluis ook persoonlijke gegevens opslaan. Ditzelfde geldt voor privé-notities en bijvoorbeeld creditcardgegevens. Bij nieuwe inloggegevens kunnen deze wachtwoorden opgeslagen worden, maar je kunt via de Bitwarden-app ook zelf handmatig inloggegevens toevoegen.

Bitwarden Send

Bitwarden heeft verder een Send-functie, waarmee je op een veilige manier direct een bestand of tekst kunt delen met iemand. Deze kun je configureren met bijvoorbeeld een verwijderingsdatum, een wachtwoord of andere restricties.

Wachtwoord genereren

Een andere functie in de Bitwarden app is de mogelijkheid om de wachtwoordgenerator te gebruiken. Hiermee kun je een wachtwoord genereren die voldoet aan de gestelde eisen. Kies bijvoorbeeld het aantal tekens, hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens, het minimale aantal cijfers en minimaal aantal speciale tekens. Vervolgens komt er een wachtwoord uitgerold die je kunt kopiëren en kunt opslaan in je Bitwarden account. Als het wachtwoord niet helemaal naar wens is, kun je hem opnieuw laten genereren.

Bitwarden app

Bij de instellingen in de Bitwarden app kun je ook nog verschillende kanten op. Zo kun je tweestapsverificatie aanpassen, de synchronisatie instellen en verschillende andere acties naar wens bepalen. De Bitwarden app is gratis te downloaden uit de Google Play Store, direct via onderstaande button.