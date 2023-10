Google maakt van ‘passkeys’ de standaard inlogmethode

Google introduceerde eerder dit jaar Passkeys. Hiermee kun je inloggen zonder wachtwoord. Nu zal Google deze inlogmethode standaardiseren. Passkeys zou niet alleen sneller, maar ook veiliger zijn.

Passkeys wordt de standaard

In mei van dit jaar schreven we over Google Passkeys. Deze nieuwe manier van inloggen wordt nu standaard gemaakt om in te loggen bij je Google-account. Bij de bekendmaking van Passkeys beloofde Google dat deze manier van inloggen niet alleen sneller, maar ook veiliger is.

Hoe werkt Passkeys precies? Passkeys zijn een veiliger manier om in te loggen op websites en apps met je Google-account. In plaats van een gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken, kun je inloggen met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of een pincode. Deze sleutels zijn uniek voor jou, waardoor ze moeilijker te hacken zijn.

Verschillende diensten hebben volgens Google inmiddels al ondersteuning toegevoegd voor Passkeys. Hierbij gaat het onder andere om Uber en eBay.