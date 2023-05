Google introduceert Passkeys: inloggen zonder wachtwoord

Inloggen zonder wachtwoord, maar wel op een veilige manier. Het kan met de nieuwe techniek Passkeys, die door Google is aangekondigd. Het moet het inloggen niet alleen sneller maken, maar ook nog eens veiliger.

Google Passkeys

Google introduceert een nieuwe manier van inloggen met een Google-account: Passkeys, ook wel toegangssleutels genoemd. Deze nieuwe methode is veiliger dan traditionele wachtwoorden en tweestapsverificatie, en het instellen hiervan is eenvoudig. Eerder al kwam het bericht naar buiten dat Google werkte aan inloggen zonder wachtwoord.

Wat zijn Passkeys en hoe werkt het?

Passkeys zijn toegangssleutels die het mogelijk maken om in te loggen op websites en apps met je Google-account, zonder dat je daarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt. In plaats daarvan kun je inloggen met je vingerafdruk, met gezichtsherkenning of via een pincode. Omdat deze voor iedereen uniek zijn, maakt dit het een stuk veiliger.

Passkeys maken deel uit van het FIDO-Protocol, dat zich richt op het veilig en snel identificeren van online gebruikers. De toegangssleutels worden per apparaat ingesteld en Google adviseert daarom om ze alleen in te stellen op je eigen apparaten. Google laat weten dat je op sommige toestellen een back-up kunt maken van de sleutel, zodat je het inloggen zonder wachtwoord, nog steeds kunt gebruiken als je geen toegang hebt tot je oude telefoon. Bijvoorbeeld omdat je deze bent kwijtgeraakt.

Zo kun je Passkeys instellen

Wil je aan de slag met de Passkeys, dan kun je dat eenvoudig instellen. Log in op je Google-account en ga naar de accountinstellingen, dat kan ook via deze link. Bij het kopje ‘Beveiliging’ kun je Passkeys inschakelen. Google maakt automatisch sleutels aan voor je mobiele apparaten, maar je kunt deze ook zelf instellen op bijvoorbeeld je laptop of tablet.

Hoewel Google spreekt over het einde van het gebruik van wachtwoorden, hoef je niet bang te zijn dat wachtwoorden gaan verdwijnen. Volgens Google maakt Passkeys het mogelijk om op een extra manier, veilig in te loggen.

