WhatsApp laat je binnenkort desktop-versie beveiligen met wachtwoord

WhatsApp werkt volgens de laatste berichten aan een nieuwe manier van beveiliging. Het gaat om beveiliging van de desktop-app die je kunt downloaden voor Windows en macOS.

WhatsApp laat je desktop-app beveiligen

Volgens de nieuwste informatie van Wabetainfo wordt gewerkt aan een nieuwe functie in de desktop-app van WhatsApp. De berichtendienst zal de mogelijkheid krijgen om de applicatie te beveiligen middels een wachtwoord. Hierbij wordt het wachtwoord lokaal opgeslagen en komt deze dus niet overeen met die van de mobiele app.

Vooralsnog staat de functie niet op de planning voor webversie WhatsApp Web. In de betaversie van WhatsApp Desktop voor macOS, is de wachtwoordbeveiliging al te vinden. Het is niet bekend wanneer de functionaliteit in de definitieve versie van WhatsApp te vinden is.