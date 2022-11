WhatsApp met nieuwe test: tegelijk je account op meer telefoons gebruiken

Een welkome verbetering wordt getest door WhatsApp. Het brengt de mogelijkheid om WhatsApp tegelijkertijd op meerdere telefoons te gebruiken. Eerder werd al een optie toegevoegd om WhatsApp op je computer te gebruiken, als je telefoon niet in verbinding staat.

WhatsApp tegelijk op meer telefoons

Eindelijk lijkt het zover te komen; WhatsApp krijgt een optie om tegelijkertijd je WhatsApp-account op meerdere telefoons tegelijkertijd te gebruiken. Nu is dat nog onmogelijk, maar er wordt nu getest door moederbedrijf Meta met deze functionaliteit. Het is al mogelijk om je WhatsApp-account bijvoorbeeld te verbinden met je computer, maar het koppelen van meerdere telefoons en deze tegelijkertijd gebruiken is nog niet mogelijk.

Dat de test nu gehouden wordt, betekent niet dat iedereen de functie al kan gebruiken. Op dit moment is de functionaliteit voor sommige gebruikers beschikbaar in de b├Ętaversie, maar niet voor iedereen. Het is ook niet mogelijk dit te forceren. Wanneer de functie beschikbaar is, ziet de gebruiker bij het instellen van WhatsApp (na installatie) de mogelijkheid om een bestaand apparaat te linken. Deze optie vervangt dan de keuze voor het invoeren van een telefoonnummer. Middels deze zogenaamde Companion Mode wordt het toestel daarmee toegevoegd aan het account en kan deze (tegelijkertijd) berichten ontvangen en verzenden.

De functie is een handige toevoeging voor bijvoorbeeld gebruikers met een tweede telefoon, bijvoorbeeld een zakelijk toestel. Zij kunnen dan op een tweede telefoon gewoon hun persoonlijke WhatsApp-account toevoegen. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer WhatsApp de functie breed uit zal rollen. Het kan goed zijn dat hier nog weken of zelfs maanden overheen gaan.