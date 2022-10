WhatsApp: vanaf nu kun je je Online-status voor iedereen verbergen

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het mogelijk; je kunt voor iedereen je online-status verbergen. Tot nu was het nog zo dat je wel je laatst gezien kon verbergen, maar nu zijn de mogelijkheden dus uitgebreid.

WhatsApp: online-status uitzetten

WhatsApp heeft stilletjes een functie toegevoegd aan zowel de Android- als de iOS-app. Het is vanaf nu mogelijk om de Online-status uit te schakelen. Het was al langer mogelijk om je ‘Laatst gezien’ uit te schakelen. Een ander kon dan niet zien dat je bijvoorbeeld om 13:33 uur voor het laatst online bent geweest. Opende je WhatsApp, dan kon de ander wel weer zien dat je op dat moment online was. Daar was niet iedere WhatsApp-gebruiker blij mee, en daar is nu wat aan gedaan, zo ontdekte DroidApp.

Met een nieuwe privacy-instelling die vanaf nu beschikbaar is, kun je dus je uitzetten dat anderen zien dat je online bent. Je hebt twee keuzes bij deze instelling; zichtbaar voor iedereen, of zelfde als laatst gezien. Als je je laatst gezien instelt voor niemand, wordt deze instelling ook overgenomen voor je online-status. Als je het voor anderen uitschakelt, kun je het ook bij anderen niet zien. Wanneer je aan het typen bent, is dit wel zichtbaar voor andere gebruikers. Dit kun je doen via de volgende stappen;