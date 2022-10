WhatsApp rolt ‘Oproeplink’ uit naar iedereen: zo gebruik je het

WhatsApp rolt een nieuwe functie uit voor al haar gebruikers. Vanaf nu is het mogelijk om de functie ‘Oproeplink’ te gebruiken. Hiermee kun je anderen uitnodigen voor een video- of spraakoproep. Een handige toevoeging aan de berichtendienst.

Oproeplink in WhatsApp

Zo nu en dan rolt WhatsApp een nieuwe functie uit voor haar applicatie. Nu is het de beurt aan een andere nieuwe functie. Het gaat om Oproeplink, een functie waarmee je anderen kunt uitnodigen voor een videogesprek of een spraakgesprek. De functie dook eerder al op in een testversie, nu komt hij voor iedereen beschikbaar. Gebruikers vinden de optie bij het tabblad ‘oproepen’, bovenaan in het scherm. Hier vind je bovenin beeld de optie om een oproeplink aan te maken.

De oproeplink kun je delen met anderen, maar er wordt aangeraden om deze alleen te delen met mensen die je vertrouwt. Ze kunnen immers zich toevoegen aan een spraak- of video-oproep die je doet. De link kun je delen met WhatsApp-contacten, maar ook via alle andere wegen. Wanneer erop de link geklikt wordt, worden zij toegevoegd aan het gesprek. De gezamenlijke oproep kan met maximaal 32 personen.

De functie wordt automatisch geactiveerd. Je hoeft hiervoor dus geen update te downloaden voor WhatsApp zelf. Opvallend; op Android heet de functie oproeplink, bij iOS wordt het gesprekslink genoemd.