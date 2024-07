WhatsApp introduceert nieuwe Favorieten-functie: zo gebruik je het

WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd, welke het gebruik van de applicatie makkelijker moet maken. Het gaat om de Favorieten-functie, waarmee je snel berichten kunt filteren.

WhatsApp introduceert Favorieten-functie

De aankomende update voor WhatsApp brengt een fijne toevoeging voor de berichtendienst. Gebruikers krijgen de optie om sneller je favorieten te kiezen, waarbij je direct middels filters kunt filteren. De groepen en gesprekken die je het belangrijkste vindt, kunnen bovenaan komen in het tabblad ‘oproepen’ en als filter voor je chats. Op deze manier heb je de chats binnen handbereik en kun je razendsnel je favoriete contacten bellen.

Om een contact of groep aan favorieten toe te voegen in het chatscherm, selecteer je het filter ‘Favorieten’. Vervolgens selecteer je de gewenste groepen of personen. Ditzelfde geldt voor de oproepen, waar je contacten of groepen kunt toevoegen om deze als favoriet toe te voegen. De volgorde kun je zelf wijzigen via de instellingen van WhatsApp. Daar selecteer je onder ‘Instellingen’, de optie ‘Favorieten’.

De functie is weliswaar nu aangekondigd, maar het kan nog wel even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe functionaliteit terugziet. WhatsApp zegt dat de update in de komende weken beschikbaar is voor alle gebruikers.