WhatsApp Communities worden uitgerold: ook andere nieuwe functies

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het start met het uitrollen van een nieuwe functionaliteit voor de berichtendienst. Het wordt mogelijk om gemeenschappen, ofwel WhatsApp Communities te gebruiken. Maar wat kun je ermee?

WhatsApp Communities

Al enige tijd gaan er berichten rond over een nieuwe functie voor WhatsApp; de WhatsApp Communities. Het is een functie die het gebruik van WhatsApp nog gemakkelijker moet maken. De functie is nu officieel vrijgegeven en zal vanaf nu uitgerold worden naar iedere gebruiker. Dit kan enkele dagen of weken duren.

Met WhatsApp Communities krijgen gebruikers de mogelijkheid om groepsgesprekken te bundelen in groepen. Zo heb je sneller toegang tot gesprekken die toebehoren aan een bepaald onderwerp. Het is handig voor scholen, organisaties en dergelijke. Beheerders kunnen hun chatgroep migreren naar een community. Dit is dan zichtbaar voor elke gebruiker. Met subgroepen wordt het vervolgens mogelijk om zaken apart te bespreken. Dienstmededelingen kunnen dan in de algemene groep. Zo kan bijvoorbeeld een school subgroepen maken voor iedere klas.

Je vindt de WhatsApp Communities op de plek waar je nu de camera vindt in WhatsApp. Linksboven op het startscherm.

Andere nieuwe functies

WhatsApp heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere functies vrij te geven. Iedereen krijgt binnenkort de mogelijkheid om met maximaal 32 personen in een groep te videobellen. Daarnaast komt er een functie beschikbaar waarmee polls aangemaakt kunnen worden, zodat er door iedereen gestemd kan worden over een bepaald iets.

Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe functies terugziet in de app. We schreven van de week al dat het vanaf nu mogelijk is om je online-status te verbergen op WhatsApp, eveneens een nieuwe functie in de chat-app.