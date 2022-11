WhatsApp laat je binnenkort berichten naar jezelf sturen

Telegram biedt al lange tijd de mogelijkheid aan om berichten naar jezelf te sturen. WhatsApp gaat volgen. De functie is namelijk te zien in screenshots. En dat is handiger dan je misschien in het eerste geval zult denken.

WhatsApp: berichten naar jezelf sturen

In nieuw verschenen screenshots zien we een functie waar door WhatsApp aan gewerkt wordt. Het gaat om een optie waarmee gebruikers een mogelijkheid krijgen om berichten naar zichzelf te sturen. Stiekem is het een functie die dagelijks voor velen van pas kan komen. Nu worden er bijvoorbeeld groepen aangemaakt op WhatsApp gemaakt als alternatief, waarbij je vervolgens alleen zelf overblijft. Op die manier kun je een appje naar jezelf sturen. Aan die omslachtigheid komt dus een eind.

Net als bij chatdienst Telegram komt er een optie om berichten via WhatsApp naar jezelf te sturen. Handig voor het opslaan van van herinneringen, het delen van linkjes voor later of voor andere content. Op die manier hoef je niet met andere apps te werken of andere omslachtige manieren te verzinnen. Tevens kan het gebruikt worden om (kleine) bestanden uit te wisselen tussen verschillende apparaten. Dit omdat WhatsApp op verschillende apparaten gebruikt kan worden.

Voor nu is de functionaliteit enkel opgedoken in de bètaversie van de groengekleurde chat-app. Het sturen van een bericht aan jezelf werkt eenvoudig. Net als dat je een bericht opstelt naar iemand anders, tik je op het potlood rechts onderin. Vervolgens zie je daar jezelf als contact. Het kan daarbij interessant zijn om deze chat ‘te pinnen’, waarmee je hem bovenaan in het scherm vastzet.

