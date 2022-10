WhatsApp test 3D-avatars in nieuwste versie

WhatsApp heeft in de nieuwste bètaversie een handige verbetering toegevoegd. Je kunt vanaf de nieuwste versie aan de slag met de 3D-avatar. Deze kun je bijvoorbeeld instellen als profielfoto. Maar je kunt er nog meer mee.

WhatsApp met 3D-avatar

Een nieuwe functie is toegevoegd aan de nieuwste bètaversie van berichtendienst WhatsApp. De collega’s van Wabetinfo melden een nieuwe functie die voor sommige gebruikers beschikbaar is gesteld door WhatsApp, welke beschikbaar is in de bèta voor Android. Gebruikers krijgen met de nieuwe update de mogelijkheid om een 3D-avatar te maken. Deze feature doet al een beetje denken van bijvoorbeeld Facebook en Samsung. Volgens de informatie is de functie niet bij iedereen beschikbaar.

De 3D avatar kun je instellen als profielfoto. Uiteraard is dit in de stijl van jezelf, zodat je hem zelf kunt personaliseren. De optie ervoor vind je terug in de instellingen, onder een apart kopje genaamd avatar. De gemaakte avatar kun je daarnaast ook opslaan als stickerpack, en bijvoorbeeld versturen in gesprekken. Het is niet bekend wanneer WhatsApp de functie voor iedereen uitrolt.