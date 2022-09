‘Meta werkt aan betaalde functies voor WhatsApp en Instagram’

Het lijkt erop dat we op termijn betaalde functies terug gaan zien in de apps WhatsApp en Instagram. Dit blijkt uit nieuwe informatie uit een doorgaans betrouwbare bron. Het zou gaan om nieuwe functies waarvoor gebruikers graag zouden betalen, zo meldt Meta, dat eerder hiervoor Facebook als naam gebruikte.

Betaalde functies in WhatsApp en Instagram

Telegram Premium is een voorbeeld van een dienst dat tegen betaling extra functionaliteit biedt aan haar gebruikers. Facebook, of beter gezegd Meta, het moederbedrijf van WhatsApp en Instagram, gaat deze stap ook nemen in de toekomst. Er komen op termijn functies aan waar volgens Meta gebruikers graag voor zouden willen betalen. Er wordt niet verteld over welke functies het gaat. Meta-topman John Hegeman zegt dit tegen The Verge. Hij meldt ook dat er niet een functie komt om advertenties, die op sommige plekken zijn te vinden, te verwijderen uit de app.

Vermoedelijk probeert Meta op deze manier het verdienmodel weer op te krikken. Apple heeft sinds de laatste versie van iOS wat aanpassingen gedaan. Doordat gebruikers toestemming moeten geven voor tracking, zijn bij veel gebruikers de advertenties minder relevant, waardoor Meta dat terugziet op de bankrekening. Zakelijke gebruikers dienen al voor sommige opties te betalen in WhatsApp. Wanneer WhatsApp en Instagram betaalde functies krijgen is niet bekend gemaakt.