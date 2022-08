Instagram laat je Reels plaatsen op Facebook en komt met ‘Jouw beurt’-sticker

Instagram heeft een aantal verbeteringen klaargezet voor de app. Het wordt mogelijk gemaakt om Reels die je via Instagram deelt, direct te delen op Facebook. Daarnaast is er een nieuwe sticker aan de app toegevoegd.

Instagram Reels op Facebook

Verschillende soorten content kun je vanuit Instagram delen op andere netwerken. Denk bijvoorbeeld naar Twitter of Facebook. Maar ook aan de Stories, die je gelijk ook kunt delen als verhaal via Facebook. Nu komt daar een uitbreiding bij voor Instagram Reels. Deze videofragmenten kunnen vanaf nu ook gedeeld worden op je Facebook-account.

Het is ook mogelijk om automatisch een Reel aan te maken van de Stories die je op een eerder moment hebt gemaakt en hebt gedeeld. Het hele doel is dat mensen Reels kunnen maken, zonder dat ze hier veel moeite voor moeten doen. Dit kan mede dankzij de nieuwe remix-opties waarmee je Reels kunt mixen.

Jouw Beurt-sticker

Voor de Stories en verhalen kun je al de Jouw Beurt-sticker plaatsen. Hiermee kun je aangeven dat iemand anders ook een poging kan doen tot het delen van zijn of haar content in bepaalde stijl of categorie. Deze sticker is vanaf nu ook beschikbaar in Instagram Reels.

Het moet in de toekomst ook mogelijk worden dat je de makers van beelden ook een donatie, ofwel een fooi kunt geven. Zij krijgen uitgebreid inzicht in bepaalde statistieken. Zo moeten content creators precies zien wat het beste werkt voor de doelgroep.