‘Moederbedrijf wil Facebook en Instagram offline halen in Europa door nieuwe wet’

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, dreigt met het offline halen van Facebook en Instagram door een nieuwe wet die aangenomen is in de Europese Unie. Die bepaalt dat gebruikersgegevens verwerkt moeten worden op een Europese server.

Meta: Facebook en Instagram offline?

Een nieuwe wet die is aangenomen in de Europese Unie vereist dat bedrijven, die hun diensten aanbieden in de Europese Unie, gebruikersgegevens verwerken en bewaren op Europese servers. Meta, de naam van het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram verwerkt nu de gegevens op zowel Amerikaanse als Europese servers. Dit is volgens het bedrijf nodig voor een optimale dienstverlening; iets wat Facebook ook gebruikt voor een optimalisatie van de vertoning van advertenties en om alles foutloos te laten werken.

Wanneer gegevens niet overgedragen tussen landen en regio’s zou dit van invloed kunnen zijn, op de dienstverlening en advertentie-targeting, zo stelt Meta. In de nieuwe EU-wetgeving wordt vereist dat gegevens van Europese gebruikers enkel op Europese servers worden bewaard. Eerdere overeenkomsten voor het delen van gegevens tussen de EU en de Verenigde Staten zouden niet toereikend zijn.

Meta dreigt met het terugtrekken van Instagram en Facebook in Europa, wanneer deze regeling niet aangepast wordt. Opvallend is dat WhatsApp niet genoemd wordt in het verhaal. Echter is het goed mogelijk dat door het gebrek aan advertenties in WhatsApp dit geen grote impact zal hebben op de bedrijfsresultaten. Na de bekendmaking van dit nieuws van Meta daalde het aandeel van het bedrijf met 25 procent. Of Facebook en Instagram inderdaad op zwart gaan is nog maar zeer de vraag. Er valt immers voor het bedrijf nog genoeg geld te verdienen.