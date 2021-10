WhatsApp, Facebook, Instagram en Messenger kampen met storing (4 oktober)

Een storing treft verschillende grote sociale netwerken en berichtendiensten op 4 oktober. Dit geldt voor WhatsApp, Instagram, Messenger en Facebook. De problemen lijken wereldwijd te zijn.

WhatsApp, Facebook en Messenger storing

Grote problemen lijken er te zijn met de servers van Facebook. Even scrollen door je Instagram tijdlijn, het lezen van berichten op Facebook en het sturen van berichten via Messenger en WhatsApp lijkt niet mogelijk te zijn door een storing. De storing begon rond 17:40 uur Nederlandse tijd en lijkt wereldwijd aan de gang te zijn.

Wanneer je een bericht wilt sturen met WhatsApp, blijft er een klokje staan, dat betekent dat het bericht niet verzonden is. Daarbij zijn de webpagina’s van Messenger onbereikbaar en laadt ook Facebook maar mondjesmaat tot niet.

De oorzaak van de storing is nu niet bekend, maar het probleem lijkt te maken te hebben met de DNS-server die niet bereikt kan worden.

DroidApp houd je via dit bericht op de hoogte.

Update 17:56: doordat geen van de namen meer antwoorden, lijkt het om een probleem te gaan met de DNS.

Update 18:00 uur: nog altijd is de storing gaande. Facebook lijkt nu helemaal niet meer bereikbaar.

Update 18:09 uur: de storing is nog altijd niet verholpen. De problemen met Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger zijn niet alleen in Nederland; maar wereldwijd.

Update 18:25 uur: na bijna een uur dat de storing al duurt, nog altijd geen teken van leven bij de genoemde diensten.

Update 18:59 uur: Facebook heeft op Twitter een bericht geplaatst dat het te maken heeft met problemen. Verschillende providers hebben inmiddels ook een bericht de wereld ingestuurd, met dat het probleem met bijvoorbeeld WhatsApp, niet bij hen ligt.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Update 19:21 uur: CTO van Cloudflare geeft aan minuten voor de storing van Facebook meerdere updates te hebben ontvangen dat de route richting Facebook gewijzigd en/of verwijderd zijn. Diensten publiceren wereldwijd een soort routekaart naar hun servers, door het verwijderen ervan zijn Facebook, WhatsApp, Instagram en andere aan Facebook-gelieerde diensten nog altijd offline.

About five minutes before Facebook’s DNS stopped working we saw a large number of BGP changes (mostly route withdrawals) for Facebook’s ASN. pic.twitter.com/dMTevg6hqj — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021

Update 20:12: de storing bij Facebook is nog altijd gaande. Dit betekent ook dat de andere diensten nog altijd niet werken.

Update 20:46 uur: nog altijd is er geen enkel zicht op wanneer Facebook en de andere diensten weer zullen werken.

Update 21:33 uur: drukte op Twitter door de storingen. Steeds meer gebruikers melden nu problemen met Twitter, waarbij het niet altijd lukt om tweets op te halen.

Update 23:12 uur: Op basis van een interne memo bericht The New York Times dat een kleine groep technici onderweg is naar het datacentrum van Facebook in Santa Clara, Californië. Daarmee zijn de problemen nog niet opgelost en ook het einde is nog niet in zicht.

Update 23:32 uur: We zien stukje bij beetje het netwerk van Facebook weer terugkomen, de homepage van het sociale netwerk toont nu een foutmelding. Daarmee is het probleem nog niet opgelost want miljoenen apparaten staan in de startblokken om hun inhoud bij te werken!