Rust in de Facebook-app: pas deze instellingen als eerst aan

Facebook is voor velen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toch kan het ook een grote bron van afleiding zijn. Daarnaast zit de applicatie vol geluiden. Wat moet je direct aanpassen?

Facebook: geluiden uitzetten

Wanneer je nooit in de instellingen van de Facebook-app hebt gekeken, kan het zomaar zijn dat voor elk wissewasje je een geluidje te horen krijgt in de Facebook app. Of wat denk je van automatisch afspelende video’s. Misschien zit je daar wel helemaal niet op te wachten.

Hoewel de instellingen wat verstopt zitten, kun je hier gelukkig wat aan doen. Volg voor het overzicht met deze instellingen de onderstaande stappen;

Open de Facebook app

Tik rechtsbovenin op de drie streepjes

Scroll wat naar beneden en selecteer ‘Instellingen en privacy’

Een venster klapt uit, kies ‘Instellingen’

Scroll helemaal naar beneden en kies de optie ‘Media en contacten’

Automatisch afspelen

Vervolgens kom je in een overzicht met handige instellingen. Denk bijvoorbeeld aan video’s die in het nieuwsoverzicht starten met geluid. De tweede optie is het uitzetten van geluiden in de Facebook-app. Dit zijn bijvoorbeeld de geluidseffecten die je hoort als je een bericht een like geeft. Een andere handige instelling is ‘Automatisch afspelen’. Wanneer je hierop tikt kun je aangeven dat video’s alleen automatisch gestart worden bij WiFi, of helemaal nooit automatisch starten.