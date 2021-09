Eerste blik: zo zien de emoji-reacties er op WhatsApp uit

Binnenkort kunnen we een nieuwe functie verwachten op WhatsApp. Het zijn de emoji-reacties. Deze doen denken aan een like of emotie op bijvoorbeeld een Facebook-bericht. Nu zien we ook hoe de functie eruit komt te zien.

WhatsApp emoji-reacties

Enige tijd geleden kwamen de eerste berichten binnendruppelen over de komst van emoji-reacties in WhatsApp. Deze maken het net als bij een statusupdate op Facebook mogelijk om te reageren met een emotie, ofwel een bericht leuk te vinden. De functie moet op termijn beschikbaar komen op zowel Apple iOS als op Android. In de nieuwste bèta van de berichtendienst zijn in de code aanwijzingen gevonden die het bestaan van de functie onthullen.

Het lijkt erop dat er niet specifiek uit een set emoticons gekozen kan worden voor een bericht, maar dat dit een zelf gekozen emoji kan zijn. De precieze werking wordt -nog- niet uit de doeken gedaan, maar door deze foto krijgen we dus een beter beeld van wat we bij WhatsApp kunnen verwachten.

Multi-device verbeteringen

Een ander nieuwtje over WhatsApp gaat over de multi-device ondersteuning. In de toekomst moet het mogelijk worden om WhatsApp op een tweede apparaat te openen, waarna de (recente) berichten opgehaald kunnen worden. Hiervoor is geen verbinding nodig met het hoofdapparaat. Wanneer deze functie uitgerold wordt, is nu nog niet bekend.