WhatsApp stopt 1 november met ondersteunen oudere Android-versies

Vanaf 1 november 2021 kan het zijn dat WhatsApp niet meer werkt op je smartphone. Als je tenminste een toestel gebruikt met een oudere Android-versie. Ook oudere versies van iOS worden niet langer meer ondersteund vanaf die datum.

WhatsApp-ondersteuning vanaf 1 november

WhatsApp is een erg fijne, handige chat-app die door velen dagelijks intensief gebruikt wordt. Het kan zijn dat er voor je iets gaat veranderen vanaf 1 november 2021. Vanaf die datum zullen oudere versies van Android niet langer meer ondersteund worden. Daarbij zal de dienst ook oudere versies van iOS niet langer meer ondersteunen.

Vanaf 1 november dienen Android-gebruikers te beschikken over Android 4.1 Jelly Bean of hoger. Versies met Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich en lager worden vanaf die datum niet meer ondersteund. Bij Apple iOS stopt de ondersteuning voor iOS 9 en lager en is minimaal iOS 10 nodig. Gebruikers worden aangeraden om een nieuw toestel aan te schaffen en een back-up te maken van hun chatgegevens. Mocht je een dergelijk toestel met deze Android-versies gebruiken, is het sowieso in het kader van online veiligheid raadzaam om te kijken naar een nieuw toestel. DroidApp heeft deze maand een selectie gemaakt met de beste smartphones tot 200 euro.