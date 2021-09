WhatsApp kondigt migratietool aan: zo werkt het

WhatsApp heeft een nieuwe functie aangekondigd waarover we eerder al het één en ander gehoord hebben. Het is de migratietool waarmee je zonder problemen je berichtgeschiedenis kunt migreren tussen iPhone en Android, en andersom.

WhatsApp met migratietool

De migratietool is door WhatsApp officieel aangekondigd. Met de nieuwe functie wordt het mogelijk gemaakt om je gehele berichtgeschiedenis te migreren tussen de Apple iPhone op iOS en Android, en vice versa. Het migreren van berichten is niet beperkt tot tekstberichten. WhatsApp benadrukt dat ook spraakberichten, foto’s en video’s meegenomen worden in dit proces.

De nieuwe migratietool zet dus je chatgeschiedenis over van het ene naar het andere besturingssysteem. Wanneer een ander apparaat ingesteld wordt, kunnen berichten overgezet worden middels een kabel. Aangezien Apple de Lightning-aansluiting gebruikt, dient een USB-C naar Lightning-kabel gebruikt te worden.

Stappen

Vooralsnog werkt de functie alleen nog op toestellen van Samsung met Android 10 en hoger. Om gesprekken uit te wisselen tussen iOS en Android is daarvoor voor nu ook de Samsung Smart Switch app nodig. WhatsApp zet de stappen voor het migreren van iPhone naar Samsung op een rijtje;

Schakel je Samsung-apparaat in en koppel het via een kabel aan je iPhone wanneer hierom wordt gevraagd. Volg de instructies van Samsung Smart Switch. Scan, wanneer hierom wordt gevraagd, de QR-code die wordt weergegeven op het nieuwe apparaat met de iPhone-camera. Tik op Start op je iPhone en wacht tot het proces voltooid is. Ga verder met het instellen van je nieuwe Samsung-apparaat. Open WhatsApp op het startscherm en log in met hetzelfde telefoonnummer dat je op je oude apparaat gebruikt. Tik op Importeren wanneer hierom wordt gevraagd en wacht tot het proces voltooid is. Voltooi de activering van je nieuwe apparaat, en de chats staan voor je klaar.

Voor nu werkt de functionaliteit dus alleen voor Samsung-toestellen. WhatsApp zegt dat binnenkort meer Android-apparaten geschikt moeten zijn voor de migratietool van WhatsApp.