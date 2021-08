Toffe functie voor WhatsApp onderweg: berichtreacties met emoji

Er is een nieuwe aanwijzing gevonden voor een toffe nieuwe functie die we binnenkort in WhatsApp tegen gaan komen. Het gaat om berichtreacties, middels een emoji. De functie zagen we eerder al bij andere sociale netwerken en lijkt nu ook zijn weg gevonden te hebben naar WhatsApp.

Berichtreacties in WhatsApp

Berichtreacties is een nieuwe functie die binnenkort toegevoegd zal worden aan de berichtendienst WhatsApp. WABetainfo maakt melding van deze nieuwe functie die achter de schermen getest wordt door de ontwikkelaars. Met de nieuwe functie moet het mogelijk zijn om een reactie te geven op een bericht, zonder dat je hiervoor het toetsenbord nodig hebt. De functie zal waarschijnlijk te vergelijken zijn met Facebook (Messenger); waar je een reactie of bericht kunt liken, maar waar je ook een andere emotie aan kunt koppelen. Denk aan geweldig, verdrietig of grappig.

Voor nu is de functionaliteit nog niet te gebruiken. De vinders van de nieuwe functie heeft een screenshot gedeeld, waarbij duidelijk wordt dat er al wel getest wordt met de functie. Wanneer de functie wel beschikbaar is, moeten gebruikers (zowel de verzender als de ontvanger) voor de functie updaten naar de nieuwste versie.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe functionaliteit toevoegt aan de berichten-app. Ook is nu nog onbekend welke emoji’s we kunnen gebruiken bij WhatsApp. Van de week werd ook al bekend dat de chatbubbels en statusbalk in WhatsApp andere kleuren krijgen.