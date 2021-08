WhatsApp Web krijgt handige, nieuwe fotobewerker

WhatsApp timmert de laatste tijd flink aan de weg met nieuwe features en mogelijkheden. Dat zien we nu ook terug bij de webversie; WhatsApp Web. Je kunt vanaf nu de nieuwe fotobewerker gebruiken met meer opties.

Nieuwe fotobewerker in WhatsApp Web

In de afgelopen tijd hebben we meerdere nieuwe functies gezien in WhatsApp. Zo vind je vanaf nu automatisch verdwijnende foto’s terug in de berichtendienst en zijn er nieuwe emoji. Nu is het tijd voor een nieuwe functie die uitgerold wordt naar WhatsApp Web. Je vindt daar vanaf nu namelijk een nieuwe fotobewerker waar je mee aan de slag kunt gaan. Voorheen kon je alleen een onderschrift toevoegen en hem instellen om éénmalig te bekijken, nu heb je verschillende tools.

Je kunt met de fotobewerker van WhatsApp Web gebruik maken van opties als stickers, emoji en tekst die je op de foto kunt plakken. Daarnaast kun je de stift gebruiken om bijvoorbeeld dingen te markeren, omcirkelen of om op je foto te tekenen. De laatste handige optie die toegevoegd is, is dat je foto’s kunt bijsnijden of kunt draaien. De nieuwe functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in WhatsApp Web. Later zal ook WhatsApp Desktop de nieuwe fotobewerker krijgen.