WhatsApp rolt automatisch verdwijnende foto’s en video’s breed uit: zo werkt het

WhatsApp rolt een nieuwe functie uit die het mogelijk maakt om een foto of video slechts eenmaal te bekijken. Gebruikers kregen deze feature eerder al voorgeschoteld in een bèta-versie, maar komt nu naar iedereen.

WhatsApp met ‘View Once’

Een nieuwe functie genaamd ‘View Once‘ maakt haar debuut op Android. WhatsApp kwam eerder al met View Once naar de bèta-versie van de berichtendienst, en nu heeft de dienst bekend gemaakt dat het naar iedereen uitgerold zal gaan worden. Nadat een foto of video met View Once wordt geopend, wordt deze uit de chat verwijderd als deze is bekeken. Gebruikers moeten op deze manier meer controle hebben over hun privacy, zo stelt het bedrijf.

WhatsApp laat weten dat, net als bij de rest van de berichten, de View Once-media beschermd wordt door end-to-end encryptie. Content dat je slechts eenmaal kan bekijken wordt ook gemarkeerd met het pictogram voor eenmalig bekijken. Wanneer een bericht is bekeken, wordt in de chat dit aangegeven als ‘bekeken’, om zo verwarring in de chat te voorkomen. Wel is het voor de ontvanger altijd mogelijk om een screenshot te maken van wat er gestuurd wordt.

Uitrol

Goed om te weten is dat de functionaliteit niet alleen op Android en iOS werkt, maar ook in WhatsApp Web en WhatsApp Desktop. Grote kans dat je de functie daar al tegenkomt in de toepassing. Volgens WhatsApp wordt de functie vanaf deze week naar iedereen uitgerold.