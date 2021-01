Nieuwe bèta WhatsApp Web heeft geen telefoonverbinding meer nodig

WhatsApp lijkt steeds meer vaart te zetten achter het loslaten van een verbinding met de telefoon, bij WhatsApp Web. Nu moet je nog je telefoon in de buurt hebben als je de desktop- of webversie van WhatsApp wilt gebruiken.

WhatsApp Web zonder telefoon

In de code van de nieuwste bèta van WhatsApp, zijn prettige aanwijzingen gevonden. WhatsApp werkt in een bètaversie van WhatsApp Web aan een functie die het niet langer noodzakelijk maakt dat je telefoon in de buurt is, als je WhatsApp Web wilt gebruiken. Nu is er nog een actieve internetverbinding nodig als je WhatsApp Web op je computer of laptop wilt gebruiken, maar dat gaat dus veranderen.

Iets anders dat gaat veranderen is dat het mogelijk wordt gemaakt dat WhatsApp Web op maximaal vier apparaten tegelijkertijd gebruikt kan worden. Nu is dat nog altijd maximaal één, terwijl je bij Telegram veel meer apparaten kunt gebruiken.

Hoe de functionaliteit precies werkt is niet helemaal duidelijk. Chats zijn in WhatsApp voorzien van end-to-end encryptie. De ontsleuteling vindt plaats op de smartphone. Hier zal WhatsApp ongetwijfeld iets op gevonden moeten hebben. In de toekomst moeten updates verschijnen die het mogeljk maken om berichten vanuit Web of Desktop te verwijderen of te dempen, zonder dat hiervoor een actieve internetverbinding nodig is op de smartphone.

Het is niet bekend wanneer de functionaliteit beschikbaar komt voor de gebruikers. Op dit moment moeten we het doen met de screenshots die dankzij WAbetainfo naar buiten zijn gebracht.