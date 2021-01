WhatsApp ziet nieuw record in bel- en videogesprekken tijdens jaarwisseling

WhatsApp kan tevreden terugkijken op de afgelopen jaarwisseling. De diensten van WhatsApp zijn in de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021 veel vaker gebruikt dan voorgaande jaarwisselingen, zo laat moederbedrijf Facebook weten.

WhatsApp populair tijdens jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling je vrienden een prettig uiteinde wensen en een gezonde start van het nieuwe jaar. WhatsApp is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, en ook tijdens de jaarwisseling niet. Tijdens de jaarwisseling van 2020 naar 2021 heeft de beroemde berichtendienst tevens een nieuw record behaald als het gaat om video- en belgesprekken via de dienst

Oud en nieuw werd gevierd met 1,4 miljard bel- en videogesprekken via WhatsApp. Niet eerder werden er zoveel telefoongesprekken gevoerd via WhatsApp. Het gebruik van de belfunctie in WhatsApp is dit jaar met 50 procent gestegen, in vergelijking met de vorige jaarwisseling. Op Instagram Live en Facebook Live werden op nieuwjaarsnacht 55 miljoen livestreams gedeeld.

Over het aantal verzonden berichten via WhatsApp tijdens de jaarwisseling is niets bekend gemaakt. In de jaarwisseling van 2017-2018 lag het aantal uitgewisselde berichten op 75 miljard. Het jaar ervoor lag dat nog op 63 miljard. We durven wel te zeggen dat dat aantal inmiddels zeker boven de 100 miljard berichten wereldwijd ligt.

