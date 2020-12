Pas op: WhatsApp werkt in 2021 niet meer op alle Android-versies

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat het vanaf 2021 de ondersteuning staakt voor verschillende toestellen. Nu we met zijn allen niet meer zonder WhatsApp kunnen, is het goed om te weten welke toestellen (Android en iOS) niet meer gebruikt kunnen worden.

WhatsApp ondersteuning in 2021

WhatsApp is voor velen een veelgebruikte applicatie. In contact blijven met vrienden, familie en collega’s. Toch gaat er bij de berichtendienst wat veranderen. Vanaf 2021 worden sommige Android- en iOS-versies niet langer meer ondersteund. Voornamelijk voor de oudere toestellen is dit het geval, waarvoor WhatsApp de ondersteuning intrekt. In januari van dit jaar werd al bekend dat toestellen met Android 2.3.7 Gingerbread niet meer geschikt waren voor WhatsApp. Hieronder vielen verschillende Sony Xperia’s en bijvoorbeeld de LG Optimus 3D.

Vanaf 2021 stopt WhatsApp met de ondersteuning voor nog meer toestellen. Android-toestellen moeten voortaan voorzien zijn van Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich of hoger. Degenen met een iPhone moeten voortaan op iOS 9 of nieuwer draaien om WhatsApp te kunnen gebruiken. Verschillende Android-toestellen zullen hierdoor dus vanaf het nieuwe jaar niet meer (probleemloos) werken met WhatsApp. Het gaat om eerder uitgebrachte toestellen zoals de Sony Xperia Arc, LG Optimus 2X Speed, HTC Sensation, Desire S en verschillende andere smartphones, mocht je die nog gebruiken, of in de kast hebben liggen.

WhatsApp zal in principe nog (even) blijven werken, maar wordt niet meer bijgehouden met nieuwe updates. Dit betekent dat de ontwikkelaars vanaf 2021 de mogelijkheden en stabiliteit niet langer meer kunnen garanderen. Daarbij is het vanaf dan niet meer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken of om opnieuw in te loggen. In de toekomst zullen steeds meer functies niet meer werken in WhatsApp.