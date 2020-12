DroidApp wenst je een fijne jaarwisseling en gezond 2021!

We hoeven je niet te vertellen dat 2020 een bewogen jaar was. Ondanks dat hebben we met het hele DroidApp-team ons 100 procent ingezet om jou van alles rondom Android op de hoogte te brengen. Voordat we 2021 ingaan, willen we graag nog wat met je delen.

De beste wensen voor 2021!

Het rumoerige jaar 2020 ligt bijna achter ons. Toch zal 2021 niet direct gelijk veel beter worden, maar het moet uiteindelijk beter worden. In het afgelopen jaar heeft het hele team van DroidApp zich 100 procent ingezet om jou het belangrijkste nieuws te brengen. Niet alleen dat, maar ook uitgebreide reviews, tips, specials en andere content vond je terug op DroidApp. In het nieuwe jaar gaan we hier natuurlijk gewoon mee door! We vierden onze zesde verjaardag en we hopen dat er nog veel meer mogen volgen.

In de maand december hebben we veel interessante content gepubliceerd. Schrijvers hebben hun meest onmisbare apps van 2020 gedeeld, en we deelden onze meest interessante smartphones van 2020. Nog even beter terugblikken op 2020? Dan hebben we de 6 meest interessante artikelen voor je op een rijtje gezet.

Bedankt!

We willen echter ook jou, jij als lezer van DroidApp bedanken. Voor de suggesties, tips en feedback die jullie leveren om DroidApp nog beter te maken. Om screenshots van updates door te sturen en ons op de hoogte te houden van interessant nieuws. DroidApp is er voor jou, maar ook door jou!

Wil je niets missen van DroidApp, meld je dan gratis aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief, waarvoor je je ieder moment ook weer kunt afmelden, blijf je op de hoogte van het nieuws van de afgelopen dag. Dat kun je doen via deze link en onderin beeld vind je dan de aanmeld-optie. Natuurlijk kun je ons ook volgen op Twitter, Facebook, Telegram en Instagram.

We zien jullie graag volgend jaar weer terug!

– Paul, Kelly, Luke en Stefan