Android jaaroverzicht 2020: het belangrijkste nieuws samengevat

Het jaar 2020 is -eindelijk- bijna voorbij. Het was een bewogen jaar waarin het coronavirus alle aandacht kreeg. Vooral in de smartphonewereld was er echter ook genoeg nieuws. Denk aan de uitrol van het 5G-netwerk, de nieuwe smartphones, Android 11, eSIM en ga zo maar door. Alles zetten we voor je op een rij in het Android Jaaroverzicht 2020.

Jaaroverzicht 2020

Het jaar begon rustig; corona was nog een ver van onze bed show. In de maanden erna kreeg het coronavirus steeds meer aandacht, en dat zagen we ook dit jaar terug in de telecomwereld. Het Mobile World Congress in Barcelona ging niet door, nadat in een vrij lange periode ervoor steeds een fabrikant afhaakte. Er was echter ook genoeg ander nieuws. In het Android Jaaroverzicht 2020 van DroidApp zetten we het belangrijkste nieuws per maand nog een keertje voor je op een rij.

Januari

Samsung trapte in de eerste maand van het jaar af met een reeks aankondigingen. We zagen de Galaxy A51, A71, de S10 Lite en de Note 10 Lite. Daarnaast kwam OnePlus met haar eerste Concept One met strakke vormgeving en verdwijnende camera’s. Het was ook het einde van provider Robin Mobile, dat overging in Budget Mobiel. Niet alleen daarvan namen we afscheid, door een verloren rechtszaak namen we in Nederland ook afscheid van het Franse merk Wiko, dat hier niet meer verkocht mag worden.

Februari

Het belangrijkste nieuws van februari was de afgelasting van het Mobile World Congress. Nadat eerder al steeds meer fabrikanten en partijen hun deelname hadden ingetrokken aan de jaarlijkse telecombeurs in Barcelona, leek het ook de organisatie beter het event voor 2020 te cancelen. In 2021 zal de beurs in juni gehouden worden; zo is nu de planning. Toch was er nog genoeg nieuws. Samsung toonde de nieuwe Galaxy S20-serie en de Galaxy Z Flip. Sony toonde de Xperia 1 II en Xperia 10 II. Google Maps toont vanaf nu de maximumsnelheid in de app en last but not least; Android 11 werd onverwacht uitgebracht. Leuk nieuws was er ook; een man heeft met 99 telefoons de verkeersinformatie in Google Maps kunnen beïnvloeden.

Maart

In maart kondigde Oppo haar nieuwe Find X2-serie aan; bestaande uit het reguliere model en de Pro. Online werd ook de Huawei P40-serie aangekondigd, waarbij het grote verschil met eerdere P-series was, dat deze niet voorzien waren van de Google-diensten. Nog steeds vanwege de Amerikaanse sancties. Waar verschillende providers al onbeperkt aanboden, kun je bij Vodafone pas sinds maart een Red Unlimited-bundel kiezen. Nokia toonde de Nokia 8.3 5G die pas veel later verkrijgbaar werd.

April

In de vierde maand van het jaar kwam OnePlus met de 8-serie, bestaande uit de reguliere 8 en de 8 Pro. Bij Facebook zagen we de nieuwe zorg-emoji die werd toegevoegd en kwam Motorola met de presentatie van de Motorola Edge. De Autoriteit Persoonsgegevens kwam met een overzicht waarin videobel-apps werden vergeleken. Diensten zoals videobellen via Zoom en WhatsApp zijn stukken populairder door het Coronavirus, maar er zijn wel grote verschillen in de privacy.

Mei

OnePlus kwam in mei in het nieuws. Met de kleurenfilter-camera van de OnePlus 8 Pro kon je door dingen heen kijken. Verder presenteerde Poco de Poco F2 Pro en bracht Nokia de Nokia 5.3 uit. Bij de Appie app van Albert Heijn is het sinds mei mogelijk om je koopzegels digitaal te sparen. Xiaomi kwam negatief in het nieuws omdat het gebruikersgegevens verzamelde, op grote schaal.

Juni

Wat konden we in juni 2020 voor nieuws verwachten? Qua nieuws was er niet specifiek iets wat er echt uitsprong die maand. Behalve dat Vodafone in deze maand begonnen was met eSIM. Daarnaast werd er meer uitleg gegeven waarom rond die periode weer-apps een stuk minder betrouwbaar waren.

Juli

In juli begonnen T-Mobile en KPN in Nederland met het uitrollen van het 5G-netwerk. Daarbij begon OnePlus met een offensief in het meer betaalbare segment, en kwam het met de OnePlus Nord. Xiaomi had een grootse aankondiging voor Europa met onder andere de Redmi 9-serie. Verder kwamen de Routines in de Google Assistent beschikbaar.

Augustus

Voor het zevende jaar op rij, publiceerden we onze uitgebreide onderzoek naar de beste weer-app. Een half jaar lang hebben we onderzoek gedaan. Alle resultaten lees je in de weer-app test 2020. Samsung begon de maand met een grootse aankondiging met de Note 20-serie, Tab S7 en Galaxy Watch 3. Er was ook ander groot nieuws van Samsung; verschillende toestellen zullen drie jaar lang bijgehouden worden met Android-updates. We hopen dat veel fabrikanten mogen volgen. Verder werd de CoronaMelder app uitgebracht, was Fortnite-maker Epic Games helemaal klaar met het beleid van Apple en Google en werden de EISA Awards 2020-2021 uitgereikt.

September

Google had een grootse aankondiging. Hier zagen we de nieuwe Chromecast met afstandsbediening, de Nest Audio en nieuwe Pixels. Uiteraard moeten we in Nederland weer veel langer wachten op de nieuwe Chromecast en hoeven we de Pixels hier niet te verwachten. Samsung kwam met de Galaxy S20 FE en Galaxy Z Fold 2, de derde vouwbare smartphone van het bedrijf.

Oktober

In de tiende maand van het jaar toonde Oppo haar nieuwe Reno 4-serie en zagen we bij OnePlus de OnePlus 8T. Huawei presenteerde haar stijlvolle Huawei Mate 40 Pro en Instagram vierde haar tiende verjaardag. Google begon in deze maand met de uitrol van de nieuwe icoontjes voor de verschillende Google-apps. Nadat in maart de Nokia 8.3 5G werd aangekondigd werd het toestel eindelijk in oktober ook daadwerkelijk verscheept.

November

Vorige maand hebben we op DroidApp onze eigen prijzen uitgereikt. In het artikel over de DroidApp Awards 2020 vind je de 10 beste smartphones van 2020, want je kunt niet één winnaar aanwijzen, zo vinden wij. In het artikel lees je waarom. Verder was er nieuws over Google, dat vanaf volgend jaar stopt met de onbeperkte gratis opslagruimte. Verder werd de Poco M3 aangekondigd en rolde Instagram de verschrikkelijke interface uit naar de apps. Honor werd verkocht om zo de handelssancties tegen Huawei te omzeilen en bij Nokia werden twee toestellen ‘van vroeger’ in een nieuw jasje gestoken.

December

In december werd bekend dat WhatsApp niet meer alle Android-versies zal ondersteunen. Verder gaf OnePlus de bevestiging dat het in 2021 zal komen met een eigen smartwatch. Qualcomm en Google werken nu samen waardoor het mogelijk wordt dat fabrikanten Android-toestellen vier jaar lang voorzien van OS-updates. Nokia presenteerde de Nokia 5.4 en Android Auto komt officieel naar Nederland en België. Xiaomi kondigde haar Mi 11 smartphone aan voor China, die we vermoedelijk binnenkort ook in Europa gaan zien.

Zoals ieder jaar verschenen ook weer vele lijstjes; het Year in Search 2020 overzicht van Google, Spotify jaaroverzicht 2020, Spotify Wrapped met je eigen hitlijst en het YouTube jaaroverzicht 2020. Wij publiceerden de onmisbare apps volgens de DroidApp-schrijvers en de meest interessante smartphones van 2020 volgens de schrijvers.