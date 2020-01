Wiko stopt met verkoop van smartphones in Nederland: dit is de reden

De Franse fabrikant Wiko wist met verschillende interessante smartphones de show te stelen, ook in Nederland. Echter komt er een eind aan dat tijdperk. Wiko stopt met de verkoop van haar smartphones in Nederland.

Wiko stopt in Nederland

Per direct is Wiko gestopt met het verkopen van smartphones op de Nederlandse markt, dit bevestigt de Franse fabrikant. De reden hiervan is dat er een uitspraak is geweest in een rechtszaak, waarbij Philips Wiko ervan heeft beschuldigd dat het inbreuk maakt op een patent. Het zou gaan om een octrooi voor HSDPA, een snelle 3G-technologie. Wiko had hiervoor, net als andere fabrikanten, een licentie af moeten nemen, maar dat is niet gebeurd.

De uitspraak in de rechtszaak was dat Wiko geen inbreuk meer mocht maken op het patent. Binnen vier weken na het vonnis moesten winkels het verzoek binnen hebben gekregen om Wiko-telefoons uit de schappen te halen. Webwinkel Bol.com heeft de bevestiging gegeven dat het hierover bericht heeft ontvangen van Wiko.

Bright meldt dat, wanneer Wiko nog in overtreding is hierna, er een dwangsom volgt van 50.000 euro per product dat inbreuk maakt op het octrooi. Alle gelede schade moet Wiko ook vergoeden aan Philips. Met de proceskosten en het hoger beroep staat de teller inmiddels al op 580.000 euro. Sinds 2014 zou Philips met Wiko al een deal willen sluiten, maar dat liep op niks uit.

De rechtszaak was al in december, maar het vonnis hiervan is nu pas openbaar gemaakt door de rechtbank. Tegenover Androidplanet zou de voormalig woordvoerder van Wiko hebben laten weten dat ze geen nieuwe toestellen meer gaan uitbrengen in Nederland. Volgens de woordvoerder is Wiko niet meer actief in Nederland en is het kantoor in Nederland inmiddels ook opgeheven. Wiko zou wel actief blijven in andere Europese landen.

Updates

Het is onbekend wat de gevolgen zijn voor de huidige bezitters van een Wiko-toestel. Wiko is zoals gezegd gestopt in Nederland, toestellen die nu nog op voorraad liggen worden teruggestuurd en het kantoor is gesloten.

Onbekend is of de smartphones in Nederland nog bijgewerkt worden met updates. Sommige media spreken over Android 10 welke voor sommige devices beloofd zou zijn, maar zover wij weten heeft Wiko geen officiële plannen hierover naar buiten gebracht. Wat het betekent over beveiligingsupdates is evenmin bekend.

Mochten we meer informatie ontvangen over de zaak rondom Wiko, dan zullen we dit bericht bijwerken met nieuwe informatie. Stiekem zullen we Wiko missen, want ondanks hun slechte updatebeleid, hadden ze steeds weer interessante toestellen.

Wiko View 3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend