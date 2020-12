YouTube deelt jaaroverzicht 2020: dit zijn de populairste video’s van Nederland

In navolging van Google zelf en bijvoorbeeld Spotify heeft nu ook YouTube haar jaaroverzicht gedeeld. Wat waren de populairste video’s in Nederland?

YouTube jaaroverzicht 2020

Eerder werd al duidelijk dat YouTube geen nieuwe editie zal publiceren van YouTube Rewind 2020. Dit vanwege de hele situatie rondom het coronavirus. Wel heeft het bedrijf nu een ander lijstje gepubliceerd; het jaaroverzicht van 2020. Hierbij komen we te weten wat de meest bekeken video’s zijn in Nederland, maar ook daarbuiten.

Nederland

Allereerst Nederland. Daar is Jochem Myjer met Bonaire-meneer het meest bekeken filmpje van ons land. De video die op 10 januari is gepubliceerd, is bijna 4,3 miljoen keer bekeken. Google zegt hierover; “In een zwaar jaar is het geen verrassing dat Nederland snakte naar een grappige video met vakantievibes”.



Op de tweede plaats staat de coming-out video van NikkieTutorials waarin zij onthult transgender te zijn. De video die gepubliceerd werd op 13 januari, werd internationaal ook goed bekeken. De teller staat inmiddels op 36,5 miljoen views. In het Verenigd Koninkrijk staat de video in de top 10 op een 4e plek, in Australië op 4, in de VS en Canada op 6 en in Ierland op de tiende plaats van meest bekeken video’s op YouTube.

De top 10 van Nederland hebben we hieronder op een rijtje gezet;

Jochem Myjer – De Bonaire-menéér NikkieTutorials – I’m Coming Out (video) Mr Tfue – 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House (video) StukTV – Enzo Knol op de Vlucht (video) NOS op 3 – De allesbepalende lijn in de coronacrisis (video) Zondag met Lubach – De online fabeltjesfuik (video) The Voice of Holland – Mooiste Moment (video) Omroep PowNed – Johan en Rene nog steeds woest op Genee (video) Enzo Knol – Reageren op de meest gestelde vraag (video) NTR – Zorgt DRILL RAP voor dodelijke steekpartijen (video)

Muziek

YouTube laat ook weten welke muziekvideo’s het meest bekeken werden in Nederland. Dat overzicht is als volgt;