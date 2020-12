Spotify 2020 Wrapped: dit zijn jouw meest populaire artiesten en tracks

Spotify heeft ieder jaar een nieuwe editie van Wrapped voor je klaarstaan. Hier zie je direct welke artiesten, genres en nummers je hebt ontdekt, en welke tracks je helemaal grijs hebt gedraaid. Nu kun je aan de slag met Wrapped 2020.

Wrapped 2020

Vanaf vandaag is het zover; Spotify Wrapped 2020 is beschikbaar. Met de tool kun je ieder jaar zien welke muziek je nieuw hebt ontdekt in het afgelopen jaar. Daarnaast krijg je ook een mooi jaaroverzicht te zien met de meest beluisterde artiesten en tracks over 2020. De insteek dit jaar is wel wat veranderd. De items worden getoond als een soort van Stories.

Als eerst zie je een animatie met een introductie. Vervolgens kan het feest echt beginnen. Je ziet het aantal nieuw ontdekte artiesten. In de derde slide krijg je te zien hoeveel genres je hebt beluisterd en welke bij jou het meest populair was. Vervolgens zie je de meest gedraaide track, samen met wanneer je hem voor het eerst hebt beluisterd, en hoe vaak je hem hebt afgespeeld. Daarna krijg je in Wrapped 2020 een overzicht met je favoriete nummers en kun je een afspeellijst aanmaken met ‘Jouw topnummers van 2020’. Deze komt dan terecht in je Spotify bibliotheek.

Je ziet ook wat de meest gedraaide plaat was door jou, van een bepaald decennium. Uiteraard sluit je af met het beroemde overzicht van meest gedraaide artiesten en meest afgespeelde tracks. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende stijlen en die vervolgens delen met je vrienden.

Je kunt Wrapped 2020 vanaf nu gebruiken op twee manieren. De eerste manier is om naar de Wrapped 2020 website te gaan, een andere optie is gewoon de Spotify app openen op je smartphone. Je ziet daar op het startscherm direct een optie om Wrapped 2020 te starten.