Year in Search 2020: dit zijn de meest populaire Google-zoekopdrachten in Nederland

Google heeft haar jaarlijkse Year in Search overzicht vrijgegeven. Hier zien we welke onderwerpen, vragen en zoekacties het meest populair waren in 2020. Wat zijn de trending zoekopdrachten dit jaar, en waar hebben we het meest op gezocht?

Year in Search 2020

Ieder jaar geeft Google een flink overzicht met de populairste zoekopdrachten van het afgelopen jaar. Hierbij wordt niet alleen onderscheid gemaakt per land, maar ook wereldwijd. Als we kijken naar wereldwijd, dan zien we dat uiteraard het Coronavirus op 1 staat. Gevolgd door Election results van de Amerikaanse verkiezen, Kobe Bryant, Zoom en IPL. Ook in België werd het vaakst gezocht naar het Coronavirus. Samen met de Amerikaanse verkiezingen en ‘het weer morgen’. Ook CNN en Joe Biden waren te vinden in de top 5 van populairste zoekopdrachten in België.

Nederland

Voor Nederland heeft Google ook verschillende lijstjes gepubliceerd. Die hebben we hier natuurlijk voor je op een rijtje gezet.

Meest populaire zoekopdrachten

Coronavirus RIVM Verkiezingen Amerika Coronavirus Nederland Snappet Kobe Bryant Fred van Leer iPhone 12 Corona Dashboard Joe Biden

Wat is…?

In dit lijstje vinden we de tien meest gestelde vragen aan Google. In Nederland zag in 2020 het lijstje er zo uit;

Wat is een lockdown? Wat is een pandemie? Wat is een koppelwerkwoord? Wat is een transgender? Wat is een zelfstandig naamwoord? Wat is werktijdverkorting? Wat is ammoniumitraat? Wat is TikTok? Wat is koorts? Wat is een auto immuunziekte?

TV-programma’s

In Nederland hebben we ook vaak gezocht op tv-programma’s. De top 5 hiervan is;

Boer zoekt Vrouw Over mijn lijk Wie is de Mol? Chateau Meiland Married at First Sight

Waarom-vragen

Google heeft ook nog een ander interessant lijstje gedeeld. Hierin staan de vragen die Google ‘kreeg’ in het afgelopen jaar. In Nederland vroegen we ons het vaakst, de volgende dingen af;

Waarom zijn cornflakes uitgevonden? Waarom hamsteren we wc-papier? Waarom hangt de vlag uit vandaag? Waarom heet het coronavirus? Waarom is de lucht blauw?

Acteurs, actrices, artiesten, overleden personen

Uit Year in Search 2020 van Google blijkt dat we verder ook vaak gezocht hebben naar informatie over de volgende mensen. Denk aan acteurs en actrices zoals Noortje Herlaar (bekend van The Masked Singer), Babette van Veen, Barry Atsma, Tom Hanks en Amber Heard. Artiesten die veel gezocht werden zijn Marco Borsato, Iris Hond, Noortje Herlaar, Ernst Daniël Smid en Akwasi. Verder zochten we naar nieuws over overleden personen; Kobe Bryant, Naya Rivera, Lara van Ruijven, George Floyd en Maradona.

Hoe maak je?

In een andere sectie staan de ‘hoe maak je…?’ vragen. In Nederland zag de top 5 daarvan er als volgt uit;

Hoe maak je een mondkapje? Hoe maak je slijm? Hoe maak je een screenshot? Hoe maak je wentelteefjes? Hoe maak je IJskoffie?

Films en series

We gebruikten Google ook voor het raadplegen van informatie over films en series. De top vijf zag er als volgt uit;

Tiger King 1917 Parasite 365 Dni After we collided

Bakken en recepten

We zochten dit jaar massaal naar hoe we brood, kabeljauw, taart, appeltaart of varkenshaas moesten bakken, zo meldt Google. Voor de recepten gebruikten we het vaakst de zoektermen asperges, gnocchi, scones, spitskool en spinazie.

Nieuws

In 2020 was er genoeg nieuws, dat kon je niet ontgaan zijn. Google heeft de vijf meest gezochte nieuwsonderwerpen in Nederlan op een rijtje gezet.

Corona persconferentie Amerikaanse verkiezingen Koningsdag thuis Storm Dennis Scholen dicht

Google heeft van Year in Search 2020 een mooie video gemaakt waarin de verschillende onderwerpen nog eens aan bod komen. Deze kun je hieronder bekijken. Wil je het hele overzicht raadplegen, of zelf per land de onderwerpen bekijken, bekijk dan de Year in Search pagina van Google via deze link.