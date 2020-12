YouTube Music deelt ‘Year in Review’ 2020 uit met je persoonlijke hitlijst

Na Spotify met haar Wrapped-overzicht is het nu de beurt aan YouTube. Met de muziekdienst YouTube Music kunnen gebruikers hun meest favoriete tracks zien; zowel van YouTube zelf als van YouTube Music.

Year in Review 2020

Van de week was het de week waarin Spotify ieders’ muzieklijstje deelde. De muziekdienst deelde toen Spotify Wrapped 2020. De resultaten werden toen massaal gedeeld. Nu heeft YouTube een verrassing voor je in petto.

Dit doet de muziekdienst in de vorm van ‘Year in Review’. Hier vind je de tracks die je het meest hebt geluisterd in 2020. Dit kan via muziekdienst YouTube Music zijn, maar ook bij YouTube zelf.

In Year in Review 2020 vind je dus je persoonlijke lijst. Verder zijn er nog andere hitlijsten die de hits van het afgelopen jaar laten zien. Hiervoor vind je bijvoorbeeld ‘Top Songs of 2020’ en ‘Top Pop 2020’ met het de beste hits in bepaalde genres.

Ben je benieuwd naar je eigen jaaroverzicht op YouTube, dan kun je dat terugvinden via deze link. In de YouTube Music app kun je de rest van de lijsten bekijken.