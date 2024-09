YouTube Premium en YouTube Music worden duurder in Nederland en België

De prijzen voor het gebruik van YouTube Premium en YouTube Music gaan omhoog in Nederland en België. Het gaat om prijsverhogingen tussen de 2 en 8 euro per maand. Voor nieuwe klanten gaat de verhoging direct in.

Prijsverhoging voor YouTube Premium en Music

Voor nieuwe klanten die een abonnement af willen sluiten bij YouTube voor het gebruik van de Premium- of Music-dienst, gaan meer betalen dan voorheen, zo schrijven de collega’s van Tweakers. De prijs van YouTube Premium gaat omhoog van 11,99 euro per maand naar 13,99 euro per maand. Studenten gaan ook 2,00 euro per maand meer betalen (8,99 euro) en voor het Family-abonnement geldt een prijs van 25,99 euro per maand, waar dit eerder 17,99 euro was.

YouTube Music stijgt ook in prijs. Klanten betalen voortaan 10,99 euro per maand, in plaats van 6,99 euro, een stijging van 4 euro per maand. Voor YouTube Music Family gaat de prijs naar 17,99 euro per maand (was 14,99 euro). Onbekend is wanneer de prijsverhoging ook doorgevoerd wordt voor bestaande klanten. Zij zullen in dat geval een mail krijgen van Google.