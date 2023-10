Google Podcasts stopt in 2024; wordt vervangen door YouTube Music

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met haar eigen Podcast-app. Google Podcasts zal in 2024 niet langer meer ondersteund worden, waarbij het stokje overgenomen wordt door YouTube Music.

Google Podcasts stopt

Wederom zal een dienst van Google het digitale kerkhof gewezen worden. Google Podcasts is een verzameling voor je podcasts, maar deze dienst zal beƫindigd worden in 2024. Een precieze datum wordt -nog- niet genoemd, maar wel zal voor eind 2023 YouTube Music wereldwijd voorzien worden van een podcast-functionaliteit, zo laat het bedrijf weten.

Google zal een migratietool beschikbaar stellen, waarmee gebruikers eenvoudig de bestaande abonnementen in Google Podcasts kunnen overhevelen. In YouTube Music zal Google de mogelijkheid aanbieden om podcasts toe te voegen via een RSS-feed.