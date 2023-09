Google Weer-app wordt voorzien van nieuwe lik verf: uitrol gestart

Google heeft een nieuwe versie aangekondigd van de Google Weer-app. De applicatie zorgt ervoor dat je het weer in één oogopslag kunt bekijken. De applicatie wordt nu in een nieuw jasje gestoken, en de uitrol ervan is gestart.

Google Weer-app met update

De weer-app van Google krijgt een update. Eerder doken al screenshots op van de nieuwe versie, en nu is de uitrol ervan daadwerkelijk gestart. Bij verschillende gebruikers is de nieuwe interface nu terug te vinden. Het gaat niet alleen om Pixel-apparaten waarvoor de update verspreid wordt, ook andere modellen krijgen de update aangeboden.

De nieuwe interface is te herkennen aan de verschillende kaarten die in het scherm te zien zijn. Daarbij speelt de kikker nog steeds een belangrijke rol in de vormgeving van de applicatie. Bovenin vind je een animatie, gevolgd door een kaart met het huidige weer. Daaronder vind je de voorspelling per uur, gevolgd door de tiendaagse verwachting van het weer.

Hoewel we het hier hebben over de weer-app van Google, is het in feite niet echt een applicatie. Je kunt de weer-toepassing terugvinden door bijvoorbeeld in de Google-app, of zoekmachine te zoeken op ‘weer’ gevolgd door je woonplaats. De dienst geeft ook toegang tot bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en de wind.

Het kan even duren totdat iedereen de nieuwe interface te zien krijgt op zijn of haar smartphone of tablet. Benieuwd welke weer-app het meest nauwkeurig is? Lees dan de uitgebreide weer-app test 2022. Overigens; we hebben dit weekend een mooie verrassing voor je, als je geïnteresseerd bent in weer-apps ;-). Houd DroidApp in de gaten!