Consumentenbond daagt Google voor rechter vanwege privacyschendingen

De Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond hebben Google voor de rechter gedaagd wegens grootschalige privacyschendingen. Google wordt onder meer verweten dat het zonder toestemming van gebruikers hun locatiegegevens en online gedrag verzamelt en deelt met andere partijen.

Consument daagt Google voor de rechter

Google is voor de rechter gedaagd door de Consumentenbond. De bond werkt samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen. De zaak is aangespannen namens ruim 82.000 Nederlandse consumenten die zich hebben aangesloten bij de massaclaim. Zij kunnen zich nog tot 15 december 2023 aanmelden.

Google verzamelt en deelt gegevens zonder toestemming

Google verzamelt via zijn diensten en producten op grote schaal gegevens over gebruikers. Dit gebeurt onder meer via cookies, locatievoorzieningen en zoekgeschiedenis. Google deelt deze gegevens vervolgens met andere bedrijven, zoals adverteerders, zo laat de Consumentenbond weten.

Volgens de Consumentenbond en de Stichting Bescherming Privacybelangen is dit in strijd met de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Gebruikers hebben het recht om te weten welke gegevens over hen worden verzameld en om hun toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens.

Gedupeerden kunnen schadevergoeding claimen

In de rechtszaak wordt geëist dat Google stopt met deze praktijken en dat het de gedupeerden schadevergoeding betaalt. Voor iedere consument die gebruik heeft gemaakt van Google wordt een bedrag van €750 aan schadevergoeding geëist. Daarnaast wordt de rechter gevraagd om een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de gegevens die Google heeft verzameld en gedeeld.

Vuist tegen Google

De Consumentenbond roept andere consumenten op om zich aan te sluiten bij de massaclaim. “Iedereen gebruikt wel één of meer diensten van Google, dus iedereen is gedupeerd”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Hoe meer mensen zich aansluiten bij deze actie, hoe groter de vuist die we samen kunnen maken tegen Google.”

De Stichting Bescherming Privacybelangen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de bescherming van de privacy van burgers. De stichting werkt samen met de Consumentenbond om de privacy van Nederlandse consumenten te waarborgen. Onder andere voor deze claim richting Google.