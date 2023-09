Google deelt officiële teasers en foto’s voor Made by Google 2023

Het Made by Google event wordt dit jaar op 4 oktober gehouden. Tijdens de aankondiging van de fabrikant zullen we verschillende nieuwe producten gaan zien. Nu deelt het merk twee teasers. Wat kunnen we verwachten?

Teasers voor Made by Google 2023

Op 4 oktober zal Google tijdens het Made by Google-event meerdere nieuwe producten aankondigen. In de afgelopen tijd is al het nodige uitgelekt, maar nu deelt het bedrijf teasers waarmee we een beter beeld krijgen. In de video’s zien we allereerst het cijfer 8 meermaals voorbijkomen. Een verrassing is dit niet. Het wordt namelijk onmiskenbaar duidelijk dat we de Pixel 8 en Pixel 8 Pro gaan zien. De smartphone wordt ook gedeeld in onderstaande foto.

We zien niet alleen de Pixel 8-smartphones, maar ook een nieuwe smartwatch; de Pixel Watch 2. Onbekend is daarvan of deze keer het horloge wel naar Nederland komt. Tevens zien we de Pixel Buds Pro in de porseleinen kleurstelling. De teasers kun je hieronder bekijken. De aankondiging is 4 oktober.

Gr8 things are coming. Tune in to #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/sPT67T3LsR pic.twitter.com/yZt2qAkjV2 — Made by Google (@madebygoogle) September 7, 2023