Google plaatst foto van nieuwe Pixel 8 Pro online

De nog onaangekondigde Pixel 8 Pro is te zien op beeld. De foto van de nieuwe smartphone is gedeeld door Google zelf, maar is snel weer offline gehaald. Toch krijgen we nu een beter beeld van de smartphone.

Pixel 8 Pro op beeld

Als fabrikant wordt doorgaans zo goed mogelijk geprobeerd om informatie en beelden van nieuwe toestellen geheim te houden. Dat lijkt niet helemaal te lukken bij Google zelf, want er is al het nodige aan nieuws uitgelekt over de nieuwe smartphones van het bedrijf; de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Nu heeft Google vroegtijdig een foto online gezet, waarin de nieuwe Pixel 8 Pro is te zien. De alt-tekst van de foto verklapt dat het toestel in de kleur ‘porcelain’ is. Daarbij staat in de omschrijving ‘a person takes a call on a Pixel 8 Pro phone in Porcelain’.

We schreven woensdagavond dat de datum van de aankondiging ook bekend is geworden. Op 4 oktober zal het Made by Google-event plaatsvinden.