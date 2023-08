Pixel 8 in promovideo: krijgt Audio Magic Eraser en nieuwe kleur

Een nieuwe promovideo is uitgelekt van de Pixel 8-serie. Daarin zien we een nieuwe functie die toegevoegd zal worden; de Audio Magic Eraser, waarmee het mogelijk gemaakt wordt om audio uit een fragment te halen.

Audio Magic Eraser op Pixel 8

We kunnen een nieuwe functie verwachten op de Google Pixel 8-serie. De toestellen zullen voorzien worden van een Audio Magic Eraser. We kennen van de Pixel-modellen al de Magic Eraser in de fotobewerking. Hiermee kun je ongewenste objecten verwijderen ofwel uitgummen in een foto. Nu komt er dus ook een audio-variant van.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

Met de Audio Magic Eraser kun je achtergrondgeluiden weghalen in video’s. Dit kan bijvoorbeeld gaan om pratende mensen, ruis of muziek. Middels een slider kun je de sterkte van het reduceren van het geluid bepalen. De beelden van de promovideo, waarin deze video ook is te zien, staan op Twitter.

De nieuwe Pixel 8-modellen verwachten we later dit jaar, uiteraard voorzien van Android 14. De smartphone zou voorzien zijn van de nieuwe Tensor G3 chipset en een 50 megapixel camera. In de video zien we tevens een nieuwe, blauwe kleur van de Pixel 8.