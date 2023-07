Pixel 8 Pro: eerste foto van nieuwe smartphone opgedoken

Een eerste foto van de Google Pixel 8 Pro is opgedoken. De nieuwe smartphone valt op door het bekende ontwerp, maar toch is er een duidelijk verschil met de voorganger van het toestel.

Google Pixel 8 Pro op beeld

De nieuwe Google Pixel 8 Pro is vastgelegd op beeld. De smartphone van Google zal over een paar maanden officieel aangekondigd worden. Over het toestel is het nodige al aan nieuws naar buiten gekomen en daar komt nu een foto bij. De foto die we nu zien is gedeeld op het sociale netwerk Reddit. Volgens de poster heeft hij het toestel ontvangen van het ‘device-team’ van Google om het te testen. Na het online zetten van het bericht, heeft hij het bericht snel verwijderd, maar de collega’s van Droid-Life waren er op tijd bij.

De Pixel 8 Pro wordt getest onder de codenaam Husky. We zien 12GB RAM-geheugen uit de keuken van Samsung en 128GB opslagruimte. Verder zal de smartphone beschikken over een Tensor G3 chipset, waarbij de codenaam Zuma wordt gebruikt.

Opvallend is verder de cameramodule met daarin één grote lens. Naar verluidt krijgt het toestel een 50 megapixel hoofdcamera, een 64 megapixel groothoeklens en een niet nader gespecificeerde 5x telefotolens. Onder de LED-flitser zien we de temperatuursensor, waarover eerder informatie uitlekte.