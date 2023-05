Google Pixel 8 Pro duikt op in video: dit doet de thermometer-functie

Nieuwe beelden zijn opgedoken van de Google Pixel 8 Pro. De nieuwe smartphone krijgt naar verluidt een thermometer, waarbij je je lichaamstemperatuur kunt opmeten. In een uitgelekte video zien we het design van het toestel, en is ook de thermometer-functie van de telefoon te zien.

Pixel 8 Pro krijgt thermometer

In de herfst verwachten we de aankondiging van de Google Pixel 8 Pro, de nieuwe high-end smartphone van is nu opgedoken in een video. Opvallend is dat we direct het design van de smartphone te zien krijgen, samen met een feature die aangeboden zal worden op de smartphone. Het is namelijk voorzien van een thermometer. Deze kan gebruikt worden voor het meten van de lichaamstemperatuur. In de video wordt de werking hiervan uitgelegd.

De infraroodmeter voor de thermometer zit naast de LED-flitser van het toestel. Deze dien je voor het meten van de lichaamstemperatuur eerst half gekanteld voor het voorhoofd te houden, waarna je hem in een bepaalde beweging voor het hoofd beweegt. De thermometer moet het verder mogelijk maken om ook de temperatuur van andere objecten te meten.

Qua ontwerp van de Pixel 8 Pro zien we grotendeels overeenkomsten met dat van de huidige Pixel 7 Pro. De smartphone kenmerkt zich door de dikkere camerabalk aan de achterkant van de smartphone. Dit samen met een metalen frame. In het najaar zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over de nieuwe Pixel 8 Pro.