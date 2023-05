Google Pixel Fold officieel: eerste vouwbare smartphone

Samen met de Pixel 7a heeft Google ook de Pixel Fold aangekondigd. De eerste vouwbare smartphone van Google is de afgelopen tijd heel vaak uitgelekt. Nu kunnen we alle details met je delen.

Google Pixel Fold aangekondigd

Het is vandaag Google I/O. De fabrikant presenteert niet alleen de Pixel 7a, maar komt ook met haar eerste vouwbare telefoon. Het is de Google Pixel Fold, waarover we in de afgelopen weken en maanden heel vaak wat voorbij zagen komen. De telefoon is nu officieel, waardoor we alle details te weten komen.

De nieuwe Pixel Fold heeft een 5,8 inch beeldscherm aan de buitenkant, waar het aan de binnenkant, dus opengeklapt een 7,6 inch scherm krijgt. Dit zijn AMOLED-panelen met een Full-HD+ resolutie buiten, 2208 x 1840 aan de binnenkant. Er is een speciaal scharnier, waardoor De smartphone wordt aangedreven door de Tensor G2 chipset, biedt 12GB RAM en 256/512GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s is de Pixel Fold uitgerust met een 48MP hoofdcamera, een 10,8 megapixel groothoek en telelens. Hierbij heb je 5x optische zoom tot je beschikking en 20x Super Res Zoom. Voorop is een 10 megapixel front-camera te vinden.

Ondanks dat Google Android 12L heeft bedacht voor toestellen met grote schermen, zoals foldables, komt dit toestel gewoon met Android 13. Wel zijn er meer dan 50 Google apps geoptimaliseerd voor grotere schermen, en wordt samengewerkt met verschillende ontwikkelaars om zo de apps te optimaliseren voor de Fold. Er is een speciale modus waarmee de tablet als computer omgetoverd kan worden. Een fijne toevoeging is ook Dual Screen Live Translate. Hiermee wordt de vertaling van je Translate-opdracht, op het voorste scherm getoond. Handig in een conversatie.

De Google Pixel Fold komt niet naar Nederland. Wel wordt het toestel uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de VS en Japan. Voor de telefoon moet je diep in de buidel tasten. Hij gaat voor 1899 euro mee naar huis.