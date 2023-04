Google Pixel Fold lekt uit door Evleaks; Pixel 7a in unboxing

Nieuwe beelden zijn opgedoken van twee Pixel-toestellen. Vandaag zien we de Google Pixel Fold en de Pixel 7a een stuk beter. Met dank aan foto’s die op het wereldwijde web zijn verschenen.

Pixel Fold in beeld

De bekende leaker Evan Blass heeft foto’s gedeeld van de nieuwe Pixel Fold. De vouwbare smartphone van Google wordt naar alle waarschijnlijkheid volgende maand aangekondigd. Dan is namelijk de presentatie van Google I/O. De foto laat niet veel verrassingen zien, maar geeft wel weer de bevestigingen van eerder. Zo zal het toestel openklappen als een boek, zoals we ook kennen van de Galaxy Z Fold 4 van Samsung.

Van de Pixel Fold is bekend dat het toestel de Tensor G2 chipset krijgt van Google zelf. Daarbij werd bij het grote lek van vorige week gesproken over een 5,8 inch OLED-scherm aan de voorkant en een 7,6 inch scherm aan de binnenkant. Ook dit is een OLED-paneel. Hoewel het toestel compacter oogt, is het met een dikte van 25 millimeter en een gewicht van 283 gram een flinke jongen. De camera bestaat uit een 48 megapixel hoofdlens, een 10,8 megapixel groothoek en een 10,8 megapixel telelens.

Pixel 7a

Inmiddels kunnen we ook echt niet meer om de Pixel 7a heen. De smartphone van Google zal eveneens in mei aangekondigd worden. Al meermaals zijn er persfoto’s en dergelijke uitgelekt. Nu is het een nieuwe unboxing waarover we het nieuws met je kunnen delen.

We zien zowel de Pixel 7a in de kleur Carbon Grey en in de Arctic Blue kleur. Het is duidelijk dat de blauwe kleur een grijsgekleurde cameramodule krijgt. Wat we kunnen verwachten in de doos van de Pixel 7a is wat papierwerk, een kabel met USB-C aan beide kanten en een OTG-adapter.

Coral

Tot slot is er nog nieuws over de kleur van de Pixel 7a. De smartphone is door Evan Blass namelijk ook gedeeld in de kleur Coral. Mogelijk kiest Google ervoor om deze kleur alleen zelf te verkopen. Zo werd duidelijk uit eerdere berichten.

In mei zullen we alles te weten komen over de nieuwe Pixel Fold en de Pixel 7a. Uiteraard zal DroidApp je volledig op de hoogte houden van alles rondom de nieuwe devices.