Pixel 7a: persfoto’s en case gedeeld door Duitse bron

Een betrouwbare bron deelt nieuwe informatie en foto’s van de Pixel 7a. De nieuwe smartphone van Google wordt volgende maand verwacht.

Pixel 7a in het nieuws

We hebben al het nodige aan nieuws gehoord over de Pixel 7a. De goedkopere smartphone uit de Pixel 7-serie, wordt volgende maand verwacht, tijdens de aankondiging van Google I/O. Tevens zal Google hier de nieuwe Pixel Fold presenteren.

Dankzij Roland Quandt van Winfuture krijgen we een beter beeld van de mid-end smartphone. De telefoon zal uitgebracht worden in vier kleuren, waarvan er drie in de vrije verkoop komen. Het gaat om de kleuren Carbon Grey, Cotton White en Arctic Blue. Er gaan nog berichten over nóg een kleur, die exclusief door Google zelf online verkocht gaat worden.

De Google Pixel 7a zal uitgerust worden met een 6,1 inch Full-HD scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Volgens het bericht betreft dit een AMOLED-scherm. Verder kunnen we 8GB aan werkgeheugen verwachten, samen met 128GB/256GB opslagruimte. Achterop de Pixel 7a kunnen we tweemaal een 12 megapixel camera verwachten. De smartphone wordt waarschijnlijk voor 550 euro in Europa uitgebracht.

Ook de onderstaande foto is door de bron gedeeld. Hierin zien we het ontwerp van de cases van de Pixel 7a.