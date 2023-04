Pixel 7a en Pixel Fold: informatie over releasedatum en prijzen

We hebben weer nieuws over de nieuwste smartphones van Google. Het gaat over de Pixel 7a en de Pixel fold. Beide modellen worden volgende maand verwacht en uit betrouwbare bron hebben we nu meer informatie over de releasedatum en de prijzen.

Pixel 7a en Pixel Fold

De vele geruchten zijn er al rond gegaan over de nieuwste smartphones van Google. Zo krijgt de Pixel 7-serie uitbreiding van de Pixel 7a, en komt het merk ook met haar eerste vouwbare toestel, de Pixel Fold. Een betrouwbare bronnen uit de telecomwereld meldt nu interessante informatie over de twee toestellen van Google. Zowel de Pixel 7a als de Pixel Fold worden aangekondigd op 10 mei. Interessant detail is dat Google voorlopig nog niet stopt met de Pixel 6a, dus deze blijft verkocht worden voorlopig.

Google brengt de Pixel 7a uit in de kleuren Charcoal, Snow, Sea (lichtblauw) en Coral. Die laatste kleur zal alleen door Google zelf verkocht gaan worden. De aankondiging is op 10 mei en de Pixel 7a zou ook direct vanaf die datum verkrijgbaar zijn. Voor de eerste vouwbare smartphone, de Pixel fold, gelden andere data. Ook dit toestel wordt op 10 mei aangekondigd en volgens de informatie beginnen de pre-orders op 10 mei bij Google en op 30 mei bij de providers en bij de winkels. Vanaf 27 juni zal de Pixel Fold uitgeleverd worden.

Informatie is er ook over de prijzen van de twee smartphones. De prijs van de Pixel 7a stijgen met $50 naar $499. Voor de Pixel Fold zo in nog dieper in de buidel moeten tasten; de prijs komt uit op $1799. We vermoeden dat bij deze prijzen het dollarteken vervangen wordt door het euroteken, en de bedragen dus ook in euro zo zullen liggen. We verwachten de Pixel 7a dus voor 499 euro en de Pixel Fold voor 1799 euro. Het is niet bekend of alle twee de smartphones ook naar Nederland komen. De Pixel 6a kwam in eerste instantie niet naar ons land, maar werd later wel in ons land uitgebracht. De Pixel 7-serie verscheen wel direct in ons land.

