Nieuwe informatie: Google Pixel Fold en Pixel 7a vanaf juni in de winkel

Er is nieuwe informatie online verschenen over de Pixel Fold en de Pixel 7a. Beide modellen zullen vanaf juni in de winkels komen te liggen. Daarbij is ook meer bekend over de kleuren en de opslagruimte van de twee devices.

Pixel Fold en 7a vanaf juni

In juni kunnen we twee nieuwe smartphones van Google verwachten. De fabrikant zal dan de Pixel Fold en de Pixel 7a in de winkels leggen. Dit melden twee doorgaans erg betrouwbare bronnen vandaag. Gisteren publiceerden we al een uitgebreide fotoserie van de Pixel 7a. Op 10 mei zal Google tijdens Google I/O de nieuwe smartphones presenteren. Daar zit dus ook de eerste vouwbare smartphone van Google bij. Ook over deze smartphone is al het nodige nieuws naar buiten gekomen.

We komen nu te weten dat de Pixel Fold verkrijgbaar zal zijn in de tweede week van juni. Tot nu toe wordt gesproken over één opslagvariant, dat is 256GB. De smartphone zal een prijs krijgen van rond de 1700 euro, waarmee het niet bepaald goedkoop genoemd kan worden. Google zal de vouwbare Fold uit willen brengen in de kleuren Carbon en Porcelain. Google zal tenminste drie gekleurde covers uitbrengen voor de Pixel Fold.

Pixel 7a

De Pixel 7a wordt eveneens in juni uitgebracht. Nu wordt gesproken over 128GB aan opslagruimte. De telefoon zal beschikbaar komen in de kleuren Arctic Blue, Carbon en Cotton, wat zich vertaalt naar blauw, zwart/grijs en wit. In de gegevens wordt ook gesproken over Jade als kleur voor een hoesje, al zou nu onduidelijk zijn of de telefoon zelf ook in deze kleur uitgebracht wordt. De Pixel 7a zou verkocht worden voor een bedrag van 500 euro.

Gisteren verschenen al Google Pixel 8 Pro renders.

