‘Google Pixel 7 Pro heeft last van spontaan losgelaten volumetoets’

Opvallend nieuws over de Google Pixel 7 Pro. Op internet melden zich verschillende gebruikers met problemen van de nieuwste smartphone uit de Pixel-familie. De volumeknop zou spontaan loslaten.

Volumeknop van Pixel 7 Pro

Heb je een mooie smartphone gekocht, valt spontaan de volumetoets eraf. Dit verhaal klinkt misschien wat gek, maar toch is het meerdere gebruikers van de Google Pixel 7 Pro overkomen. Zonder verdere aanleiding laat de langwerpige volumetoets van hun nieuwe smartphone los. Er zou geen sprake zijn van schade of een bijzondere aanleiding. De verhalen gaan erover de ronde op het netwerk Reddit, en ook een review-sample van de collega’s van Android Central maken melding van loslatende toetsen bij de Pixel 7 Pro. Er zijn zover bekend nog geen verhalen bekend over het probleem bij de Pixel 7.

Foto via Androidcentral

Hoewel meerdere mensen melding hebben gemaakt bij Google, zou Google niet van plan zijn het onder garantie te repareren. Gebruikers van de Pixel 7 Pro moeten het probleem dus uit eigen zak oplossen. Het is niet bekend of het probleem voorkomt in een bepaalde productiebatch, of dat er meer aan de hand is. Wil je alles weten over de Pixel 7 Pro, lees dan zeker onze uitgebreide Pixel 7 Pro review. Het is overigens niet de eerste fout die opduikt met de Pixel uit de nieuwe generatie. Eerder waren er al problemen met mobiel betalen en ook gaan er berichten rond over het spontaan breken van het cameraglas.

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro