Nieuwe Pixel 7 Pro camera-update brengt betere macromodus

Google heeft de Pixel 7 Pro voorzien van meerdere lenzen. Eén daarvan maakt het mogelijk om de automatische macromodus te gebruiken. Die macromodus gaat verbeterd worden met een nieuwe update voor Google Camera. De nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold.

Macromodus verbeterd op Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro review is eerder al verschenen op DroidApp. We hebben daar ook uitgebreid de camera behandeld. Deze is namelijk van alle gemakken voorzien en maakt het mogelijk om alles uit je foto’s te halen. Er wordt vanaf nu een nieuwe update uitgerold voor de Google Camera app. Het gaat om verbeteringen voor de macromodus. Nu wordt de macromodus geactiveerd als de telefoon dit zelf wilt, maar dit is niet altijd even praktisch. Dat gaat veranderen met de update.

Met de nieuwste update kun je de instellingen voor de macromodus aanpassen. Je kunt aangeven dat deze automatisch ingeschakeld mag worden, maar je kunt hem ook zelf helemaal uitzetten, of juist zelf inschakelen. Je bent dus niet meer afhankelijk van de camera die zelf bepaalt of de macromodus wel of niet ingeschakeld wordt. De optie is terug te vinden in de linkerbovenhoek bij het camera-icoontje met het tandwiel. De update wordt als update voor de Google Camera app uitgerold via de Google Play Store.