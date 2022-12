Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen gratis Google One VPN vanaf nu

Bij de aankondiging van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro werd beloofd dat gebruikers toegang zouden krijgen tot de Google One VPN, gratis. De uitrol hiervan is inmiddels begonnen en de functionaliteit is ook beschikbaar voor Nederlandse en Belgische gebruikers.

Google One VPN op Pixel 7

De Pixel 7- en Pixel 7 Pro-gebruikers kunnen vanaf nu de nieuwste functie op hun Pixel-smartphone gebruiken. Bij de aankondiging werd gezegd dat gebruikers in de toekomst kosteloos gebruik kunnen maken van de Google One VPN-dienst. Dat is vanaf nu het geval en kunnen gebruikers in Nederland en België de functionaliteit activeren en dus gratis gebruiken. Het gaat om een periode van vijf jaar waarin de functie gebruikt kan worden op de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Dat laatste model hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Pixel 7 Pro review.

Om de Google One VPN te activeren, kun je terecht in de Google One app, welke je kunt downloaden uit de Google Play Store, maar waarschijnlijk al standaard op je Pixel-toestel geïnstalleerd staat. Wanneer je deze app opent, krijg je een venster te zien om de VPN-dienst te activeren. Daar vind je ook een schakelaar waarmee je de functie waarmee je de optie snel aan- en uitzet. Je kunt hem ook voor bijvoorbeeld vijf minuten uitschakelen. Daarnaast kun je de VPN-dienst beheren via de instellingen van je telefoon.

We horen van verschillende gebruikers dat zij niet direct de optie zien om de VPN-dienst te activeren. Het lijkt erop dat Google de functie gefaseerd uitrolt. Daarbij lijkt het bij sommige gebruikers te helpen om de telefoon even in de Engelse taal te zetten, dan de Google One app te openen en vervolgens de VPN te activeren, waarna je het toestel weer in het Nederlands kunt zetten.

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro