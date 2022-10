Google kondigt Pixel 7 en Pixel 7 Pro aan: ook voor Nederland

Google heeft vandaag tijdens het Made by Google-event twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het zijn de langverwachte Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Beide toestellen zijn nu officieel en komen ook naar Nederland! Dat werd tijd.

Pixel 7 en Pixel 7 Pro aangekondigd

In mei presenteerde Google haar eigen teasers van de nieuwe Pixel 7-toestellen. Dit gebeurde tijdens Google I/O. In de maanden erna verscheen er met regelmaat nieuws over de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Nu is het moment daar dat de twee devices officieel aangekondigd zijn; en om maar gelijk met de deur in huis te vallen: ze komen naar Nederland. De details van de twee toestellen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Beide smartphones komen op de markt met Android 13, uiteraard met de bekende verbeteringen mogelijkheden die het platform te bieden heeft. Zo is Material You verder verbeterd en kun je verschillende interface-aanpassingen doen zoals de vorm van icoontjes. Het design van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro doet grotendeels denken aan dat van de voorganger, de Pixel 6-serie. Hierbij is de camerabalk aan de achterkant van de telefoons hetgeen dat het meest in het oog springt. De behuizing is vervaardigd uit aluminium.

Voor de camera belooft Google een hoop verbeteringen. Zo zijn verschillende tools die we eerder in Google Foto’s zagen opnieuw te vinden in de Pixel 7-modellen. Met de Magic Eraser kunnen ongewenste objecten in een foto als het ware weggegumd worden. Met Real Tone wordt de huidskleur natuurgetrouwer vastgelegd. Met Photo Unblur moeten vervagingen tot het verleden worden.

Op het gebied van privacy en beveiliging heeft Google ook de nodige verbeteringen doorgevoerd. Het bedrijf belooft, net als bij de vorige generatie, drie jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Verder is de VPN via Google One zonder extra kosten beschikbaar voor degenen met een Pixel 7 of Pixel 7 Pro. Verder heb je alle beveiligingsinstellingen in één overzicht.

Pixel 7 Pro

De nieuwe Google Pixel 7 Pro is het grootste en meest uitgebreide toestel uit de Pixel 7-serie. We zien bij deze smartphone een 6,7 inch OLED-display met een resolutie van 3120 x 1330 pixels, met een 120Hz verversingssnelheid en hoge pixeldichtheid van 512ppi. Aan boord is verder de nieuwe Tensor G2 octa-core processor uit de fabriek van Google zelf. De smartphone heeft 12GB RAM en minimaal 128GB opslagruimte. De smartphone van Google wordt geleverd met een triple-camera. Dit is en 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel telelens met 5x optische zoom en een 12 megapixel groothoeklens. We zien verder een 10,8 megapixel front-camera.

Google voorziet de Pixel 7 Pro van IP68-certificering zodat deze stof- en waterdicht is. Er is een 5000 mAh accu, en het opladen gaat met 30W of draadloos. Natuurlijk is er verder NFC, Bluetooth, WiFi en 5G aan boord van het apparaat. De smartphone krijgt stereo-speakers en ondersteuning voor eSIM.

Pixel 7

De Google Pixel 7 is een slag kleiner dan de uitgebreidere Pro. De smartphone heeft een 6,3 inch Full-HD+ OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Er is dezelfde Tensor G2 processor, maar toch zijn er een aantal verschillen. Google voorziet deze smartphone namelijk van een andere camera-opstelling. Die telefoon is uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel groothoeklens. De front-camera is gelijk, en betreft een 10,8 megapixel sensor.

Google voorziet de Pixel 7 van een 4355 mAh batterij met 30W laden, maar er is ook een mogelijkheid tot draadloos laden. Het werkgeheugen komt uit op 8GB, terwijl de opslagruimte neerkomt op 128GB of 256GB.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn verkrijgbaar vanaf 13 oktober. Dit is in de landen waar ook de Pixel 6 officieel uitgebracht is, samen met een aantal extra landen, waaronder Nederland. Daarnaast ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, India en Singapore. De prijzen zijn ook bekend. De prijs van de Pixel 7 start bij 649 euro, terwijl de prijs voor de Pixel 7 Pro start bij 899 euro.

T-Mobile is de eerste provider in Nederland die het toestel zal voeren; dit betekent ook dat Tele2 het toestel uit gaat leveren. Je vind hierover meer informatie bij T-Mobile en bij Tele2. Verder kun je het toestel officieel aanschaffen bij Belsimpel.

